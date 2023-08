Doppio appuntamento col Festival Paganiniano Sabato il pianista Tozzi

Musica in paese. Doppio appuntamento a Santo Stefano Magra a partire da questa sera, giovedì, per poi proseguire sabato nei concerti organizzati con il patrocinio del Comune di Santo Stefano Magra e la Fondazione Carispezia in occasione del Festival Paganiniano. Stasera, alle 20.45, prima esibizione in piazza della pace nel centro storico per la ricorrenza del Santo Patrono. Sabato è invece previsto alle 21 l’incontro musicale in programma al Santuario di San Bartolomeo alla chiesa di Ponzano Madonnetta che avrà come protagonista il pianista Flavio Tozzi. La serata rientra nel programma del Festival Paganiniano di Carro realizzato dalla Società dei Concerti di La Spezia, sovvenzionato dal MIC, dalla Regione Liguria, dalla Fondazione Carispezia e dalle amministrazioni comunali che sostengono il progetto. Il pianista Flavio Tozzi proporrà un particolare recital sul tema: Paganini visto dagli occhi e dalle mani di Liszt con musiche di J.S. Bach, LisztPaganini). Per ulteriori informazioni è possibile consultare il programma all’indirizzo: sdclaspezia.it.