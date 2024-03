Donne vittime di violenza. Sicurezza in casa protetta

Supporto all’aumento della sicurezza di una casa protetta destinata alle donne con i loro bambini, vittime di violenza. Questo il titolo dell’evento organizzato dal Rotary club Sarzana – Lerici che si svolgerà venerdì 7 marzo, alle 10, nella sala consigliare di Palazzo Roderio. Il progetto cui hanno contribuito l’ingegner Roberto Vallarino, amministratore delegato di Itec Engeniiring, l’avvocato e consigliere comunale di Fratelli d’iItalia Andrea Pizzuto e il dottor Alberto Bacigalupi, imprenditore edile e presidente dell’Ance, mira a incrementare la sicurezza di una casa protetta per sostenere e supportare questo servizio offerto alla comunità. Tra gli interventi risultano l’installazione di un sistema di videosorveglianza esterna che consenta il monitoraggio da remoto, l’illuminazione dell’area esterna per agevolare le riprese notturne, l’installazione di un cancello metallico per chiudere la via di accesso all’area su cui insiste l’immobile, la realizzazione di una pavimentazione in massello autobloccanti al fine di rendere più sicuro l’accesso e la piccola corte esterna per consentire ai bambini di giocare, l’installazione i zanzariere, la tinteggiatura e l’installazione di una pompa di calore.

Elena Sacchelli