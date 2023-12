Divario digitale, c’è il facilitatore. Petizione per tenere il ’professore’

Una raccolta di firme per trattenere il ’professore’. L’iniziativa è un segno di stima e affetto nei confronti di Nicola Orlandi, il giovane impegnato nel servizio civile in Comune a Luni in particolare nella formazione e aiuto della cittadinanza a disimpegnarsi nell’uso del computer e della tecnologia. Tra pochi giorni però scadrà la sua permanenza nel ruolo e inaspettatamente i frequentatori delle sue lezioni hanno aperto una petizione da consegnare al sindaco Alessandro Silvestri per cercare di mantenere Nicola in servizio, magari attraverso un nuovo bando espressamente dedicato all’assistenza digitale. Nelle sue 25 ore settimanali svolte sia a Luni che alla Casa della Salute di Sarzana l’esperto in informatica ha riscosso grandissimo successo aiutando soprattutto i non giovanissimi a utilizzare il computer oppure lo smartphone, a creare una identità digitale, Spid oppure a scaricare l’App sanitaria. E anche i più giovani si sono rivolti a lui per compilare un curriculum e consultare i bandi di concorso delle amministrazioni comunali e le richieste dell’ufficio del lavoro. "La petizione – ha spiegato Nicola Orlandi – per fare in modo che il servizio rimanga attivo proprio non me l’aspettavo. La fiducia che hanno riposto in me le persone è davvero eccezionale e non posso che ringraziare per l’affetto e la stima. Da metà dicembre sarò un nuovo delegato per la rappresentanza degli operatori volontari della Regione Liguria, un incarico non retribuito ma che è comunque un modo per rimanere vicino al mondo della formazione". E di formazione sicuramente se ne intende avendo partecipato a 733 corsi, on-line e in presenza, dei quali 118 dedicati esclusivamente all’informatica.

m.m.