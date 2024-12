Disagi in vista per gli utenti del territorio arcolano. Dal 2 gennaio chiude lo sportello di Acam Ambiente

Disagi in vista: si accende la polemica a Arcola per la chiusura dello sportello Acam Ambiente. Restano pochi giorni di attività: lo stop al servizio è indicato sull’avviso affisso dal Comune fuori dall’ufficio a partire dal 2 gennaio. Una comunicazione che si affianca all’altra che informa gli utenti dell’interruzione del front office per il giorno 27 dicembre, ossia venerdì scorso. Di fatto – lamentano i cittadini – l’attività dello sportello sarà a singhiozzo fino allìannunciata chiusura definitiva, visto che da qui al due gennaio ci aspettano giorni prefestivi e festivi come il primo gennaio.

Perché, si chiedono in molti, interrompere un servizio così importante sul territorio di Arcola? Qualcuno sperava che, se la ragione fosse legata all’esigenza di risparmiare sul personale, lo sportello vedesse ridutte l’attività ma non venisse chiuso definitivamente, fissando riaperture periodiche per agevolare gli utenti del territorio. L’avviso, invece non lascia dubbi, in quanto chiarisce che ci sarà la cessazione definitiva dell’operatività dello sportello, confermata anche tra le news del sito ufficialee di Acam.

All’ufficio ci si poteva rivolgere per informazioni ma soprattutto era utile come sede di distribuzione di mastelli per la raccolta dei rifiuti e sacchetti per la differenziata. Il manifesto affisso consiglia agli utenti di rivolgersi, dal 2 gennaio, ad altri punti store sul territorio: alla Spezia in Corso Cavour dal lunedì al venerdì, mattina e pomeriggio, dalle 8,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 17,30 e il sabato mattina dalle 8,30 alle 12,30. Oppure sempre alla Spezia in via Alberto Picco dalle 8 alle 17,30 e il sabato dalle 8,30 alle 12,30 e infine a Sarzana in via XX Settembre dalle 8,30 alle 13,30 e il sabato mattina.

Cristina Guala