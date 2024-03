Dirigente scolastico del Ceccardi di Luni si offre come accompagnatore per gita al Museo della Resistenza: la trasferta si farà. Il dirigente scolastico del Ceccardi di Luni si offre di accompagnare una scolaresca in visita al Museo della Resistenza delle Prade, dopo l'annullamento della trasferta per mancanza di accompagnatori. La gita si svolgerà nei primi giorni di aprile, patrocinata dal Comune.