Diplomati i nuovi parrucchieri

Difficili come sempre, ma come sempre è andato tutto bene. Nella sede dell’accademia Aasa (Accademia artistica spezzina acconciatori) in via Castelfidardo 13, si sono svolti, come ogni anno, gli esami nazionali Unfaasm (Unione nazionale famiglie artistiche acconciatori signora maschile). Nell’occasione, quest’anno, il presidente dell’accademia Pasqualino Cardamone, ha invitato proprio il presidente nazionale Unfaasm, Armando Di Napoli, arrivato da Napoli, per verificare di persona le prove in programma di colore, di taglio e acconciatura classiche e moda degli allievi. Subito dopo ha avuto parole di apprezzamento e compiacimento per i ragazzi, per i loro lavori svolti. Poi, si è congratulato insieme a Cardamone per quanto mostrato con grande competenza e professionalità della Commissione Nazionale.

A giudicare le svariate prove di esame sono stati i due vicepresidenti Etta Di Prisa e Paolo Ricci, la direttrice moda e lookmaker Monica Lombardi, il campione italiano Corrado Salustro e il campione europeo e mondiale Matteo Cardamone. Di Napoli ha ringraziato i maestri – Pasqualina D’Ascoli, Tony Cardnonaro, Valeria Ferrari, Paolo Petracci, Lido Castagna, Sara Marigliani e Monica Cocozza – per l’ottimo insegnamento tecnico-artistico trasmesso, oltre naturalmente Cardamone senior, alla guida dell’accademia Aasa da oltre 23 anni con serietà e professionalità.

Questi gli allievi che hanno passato l’esame. 1° corso: Glenny Jocelyn Santos Polanco, Rolando De La Cruz Gonzales, Dani Van Der Heiden, Elias Molla, Algeni Apolinar Perez e Tony Luna. 2° corso: Fausto Mendoza Mendoza, Andrea Delussu e Adelina Canela Bautista. 3° corso: Chiara Palagi e Martina Coltella. 4º corso: Lisa Bertogna. "L’arrivederci – conclude Pasqualino Cardamone – è al 12° Congresso nazionale Unfaasm che si svolgerà per la prima volta nella nostra provincia (oggi e domani, ndr). Al Castello di Lerici si voteranno le nuove cariche, e il sindaco Leonardo Paoletti porterà i suoi saluti".

Marco Magi