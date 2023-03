Dinamica militare Boom di iscritti al corso ginnico

Tutti pazzi per la ginnastica dinamica militare, ad Arcola lievitato il numero degli iscritti. Ad istruire Anica Borio, laureata magistrale in scienze motorie, preparatore atletico di due diverse squadre e docente: "Nel 2018 ho iniziato il percorso per diventare istruttore di ginnastica dinamica militare italiana, una metodologia sportiva riconosciuta e certificata Coni che consiste in esercizi completamente a corpo libero, adatti a tutti e per tutti i livelli di preparazione fisica, e che sviluppano e migliorano diversi aspetti, sia fisici che mentali".

Nel 2019 hanno inaugurato il primo centro in Liguria con sede a Sarzana e pochi mesi dopo il team si è spostato ad Arcola in una palestra molto più grande, dove sono partiti con nove iscritti ed ora sono oltre 40 persone che fanno parte di questo gruppo. In questi anni è stato come un "contagio" di benessere: "Sempre più persone si sono rese conto che il primo passo per migliorare è conoscersi,_ spiega Borio_ avere confidenza con il proprio corpo, recuperare schemi motori naturali, in ambienti naturali, con movimenti naturali. Inoltre non crea competizioni tra le persone, ma crede nella forza del gruppo e nella capacità individuale di mettersi alla prova cercando di ottenere piccoli ma significativi miglioramenti allenamento dopo allenamento". Da poco è stato aperto un centro anche a Spezia dove con il docente Raffaele Iodice ed è in allestimento un corso a Chiavari con Sara Crivellari. Le lezioni sono serali e a numero chiuso e per informazioni o per prenotare una prova basta scrivere al 3484399570.