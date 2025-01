Dibattito all’Arci contro le guerre

Oggi alle 17 al circolo Arci di Valdellora si terrà la presentazione della campagna nazionale "Centomila no alle guerre", promossa dall’associazione ’La casa brucia – Disarma’. Al centro dell’iniziativa la petizione contro l’invio di armi in Ucraina e la richiesta che i parlamentari votino contro il finanziamento bellico. Introduce Pierluigi Sommovigo, attivista di ’Il coraggio della pace - Disarma’, parteciperanno Luca Comiti segretario provinciale Cgil, Emiliana Orlandi dell’Anpi, il consigliere comunale LeAli Avs Roberto Centi, il segretario provinciale Prc Luca Marchi, Claudio Grassi coordinatore nazionale de ’Il coraggio della pace-Disarma’ e Ali Rashid primo segretario delegazione generale palestinese in Italia. L’incontro servirà anche per illustrare una mozione da presentare in maniera congiunta per interrompere immediatamente la guerra e riconoscere lo stato Palestinese con il ritiro di Israele dai territori occupati.