"Derby Spezia-Pisa: Arbitro esperto Maurizio Mariani dirigerà l'incontro"

Ad arbitrare l’atteso e infuocato derby di sabato prossimo tra lo Spezia e il Pisa, in programma all’Arena Garibaldi (ore 16,15), sarà l’esperto Maurizio Mariani, classe 1982, della sezione di Aprilia. Il designatore dell’Aia è, dunque, andato sul sicuro, puntando su un arbitro che oltre a vantare un’esperienza internazionale, conta ben 144 direzioni in Serie A e 86 in Serie B. Dodici i precedenti di Mariani con lo Spezia per un bilancio di sei vittorie bianche (tra esse spicca quella indimenticabile di Napoli del 6 gennaio 2021), tre pareggi e tre sconfitte. L’arbitro laziale sarà coadiuvato dagli assistenti Giorgio Peretti della sezione di Verona e Claudio Barone della sezione di Roma 1, con quarto ufficiale Erminio Cerbasi della sezione di Arezzo. Al Var vi sarà Davide Ghersini della sezione di Genova, all’Avar Rodolfo Di Vuolo della sezione di Castellammare di Stabia. Fabio Bernardini