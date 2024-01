Débâcle Forza e Coraggio. E resta fanalimo di coda

ANGELO BAIARDO

3

FORZA E CORAGGIO

1

ANGELO BAIARDO: Piazzi, Colamorea, Garbarino (70’ Zuppiroli), Pascucci, Bagnato (90’ Campella), Borreani, Briozzo (46’ De Mattei), Oliviero, Piccardo (59’ Battaglia), Ivaldi, Valente (87’ Gattiglia). A disp. Ferrari, Calcagno, D’Addario, Galleri. All. Amirante.

FORZA E CORAGGIO: Costa, Ratti, Lucaccini, Bigini (89’ Braida), Calanda, Bernuzzi, Lorenzini (82’ Mosti), Benassi, Frolla, Bonini, Bertozzi. A disp. Cima, Capasso, Fredriksson, Nuredini. All. Gassani.

Arbitro: El Bouazaoui (assistenti Toro e Bordone) di Chiavari.

Marcatori: 30’ Lorenzini, 34’ Valente, 83’ Borreani, 88’ Battaglia.

Note: espulso all’81’ Benassi per proteste.

GENOVA - Inizia male il girone di ritorno dell’eccellenza per la Forza e Coraggio che perde 3-1 nel finale, quando è in inferiorità numerica, sul campo dell’Angelo Baiardo. Equipe di Matteo Gassani, in formazione rimaneggiata presentandosi con soli 17 giocatori, che resta così all’ultimo posto staccata di tre punti dalla Sammargheritese che vince la sua prima partita battendo 1-0 il Campomorone. Graziotti che partono forte e al 5’ con Benassi calciano di poco alto. Al 30’ team delle Grazie in vantaggio con un gran sinistro dal limite di Lorenzini. Al 34’ pareggia Valente di testa su cross di Oliviero. Al 58’ Bigini dal limite calcia di poco a lato. Al 68’ le ‘furie rosse’ reclamano il rigore in quanto un difensore genovese devia con un braccio in area un tiro di Lorenzini. All’81’ Forza e Coraggio in dieci a causa dell’espulsione di Benassi per proteste. Due minuti dopo i locali ribaltano il risultato portandosi sul 2-1 con Borreani in mischia. All’88’ il tris del neoentrato Battaglia in contropiede.

P.G.