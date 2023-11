Daniele Lorefice apre la rassegna concertistica

Prende il via oggi la rassegna “Domeniche in musica” con il concerto del giovane e celebre violoncellista Daniele Lorefice. Appuntamento nel ridotto del Teatro Impavidi di Sarzana alle ore 17.30, grazie all’organizzazione dell’associazione musicale “Il pianoforte” e dell’associazione Amici della musica Accademia musicale Bianchi, in collaborazione con l’associazione culturale Gli Scarti e con il contributo dell’assessorato alla cultura del Comune di Sarzana. Il concerto inaugurale “A violoncello solo” vedrà protagonista il giovane violoncellista siciliano Daniele Lorefice, considerato uno dei più brillanti talenti della nuova generazione. Lorefice, 26 anni, eseguirà un coinvolgente programma per violoncello solo comprendente musiche del periodo barocco. Fortemente interessato alla prassi esecutiva storicamente informata e al violoncello barocco, membro dell’Orchestra Barocca Siciliana, ha svolto attività concertistica e progetti orchestrali di musica antica. La rassegna proseguirà sempre alle ore 17.30, domenica 12 novembre con l’affermato pianista toscano Andrea Trovato con “Reflets de l’Ame”, capolavori pianistici di Chopin, Liszt, Debussy, Gershwin. Altri due concerti a dicembre: domenica 3 dicembre la musica lirica, con un omaggio alla grande Maria Callas nel centenario della nascita del duo campano formato dal soprano Samantha Sapienza e dalla pianista Nadia Testa; domenica 10 dicembre uno dei più celebri cornisti italiani, Natalino Ricciardo, in duo con la pianista Lidia Parazzoli eseguirà un interessante ed originale programma per corno e pianoforte.