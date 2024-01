Dall’e-commerce al negozio. Ha aperto il primo ’BaruZcard’: "Sarà una sfida emozionante"

Dalla passione per le carte da gioco da collezione al negozio on line, e adesso – sono quindici giorni dall’apertura – il primo negozio BaruZcard a Sarzana. L’arcolano Marco Baruzzo, 34 anni, nel corso del 2023 ha avuto il massimo per affidabilità e-commerce sul sito Trustpilot: "Questo è stato motivo di grande orgoglio per me – racconta –, ho deciso quindi di provare a dare un ondata di novità alla città di Sarzana". La sfida si presenta davvero difficile, il commercio non vive una buona era, ma la determinazione a portare avanti il progetto, darà a Baruzcard grandi soddisfazioni.

Tutto è cominciato per gioco, ha raccontato, un lavoro, il classico posto fisso, poi la riscoperta in un cassetto delle carte da collezione Pokemon e Magic e la riscoperta soprattutto di quelle emozioni che lo legavano ad esse, quindi l’avvio dell’attività on line dove viene in contatto come molti appassionati del settore e si apre la strada verso un sogno, aprire un negozio a tema: "Come son partito con poco sull’online anche con il negozio fisico l’obiettivo è fare la stessa scalata anche se molto più complicata! Spero in una buona risposta della città. Io e mia moglie Greta – racconta – ce la metteremo tutta per diventare una realtà stabile nel paese". Comunque vada sarà un successo, come aveva detto quando aveva iniziato con l’online: "Infatti già vedere la mia insegna, il mio nome li sopra l’entrata del negozio è motivo di grande orgoglio ed emozione". All’interno del negozio si possono trovare carte da gioco singole e box dedicati a Dragon Ball, Pokémon, Flesh and Blood, e poi ancora Yu-Gi-Oh, Magic, Digimon e tanti altri giochi. Inoltre accessori per proteggere i pezzi da collezione e conservarli in modo ottimale.

Cristina Guala