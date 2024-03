Dalla Soffitta al Marinella festival. Spettacoli vari anche nelle frazioni

Eventi, incontri, concerti, spettacoli teatrali e iniziative commerciali. Già superata quota 200, ma sono destinati a crescere ancora, gli appuntamenti calendarizzati in ’Sarzana, bellezza tutto l’anno’, il ricco programma culturale cittadino che partendo dalla fine di marzo arriva sino alla seconda metà di dicembre. Un cartellone che tra grandi conferme e diverse novità, è stato realizzato in larga misura grazie alle proposte pervenute al Comune tramite la Call for ideas, la chiamata promossa dal 2019 dall’amministrazione Ponzanelli e rivolta ad associazioni, enti e operatori del terzo settore intenzionati a proporre iniziative, oltre che da eventi di natura commerciale già deliberati. Tra gli appuntamenti in programma ci sono la Soffitta edizione pasquale che si svolgerà nel centro storico dal 30 marzo al 1° aprile e la storica Fiera delle nocciole, che per evitare la concomitanza con la Fiera di San Giusppe alla Spezia quest’anno si svolgerà da sabato 6 a lunedì 8 aprile. Dal 25 al 28 aprile tornano gli Atri fioriti, iniziativa di successo e di lungo corso che, sebbene non sia stata proposta nell’ambito della Call for ideas "che rappresenta un’opportunità, ma non un vincolo", continuerà a riempire di colore e magia gli androni dei palazzi storici. Tra i tanti eventi del cartellone, diversi, soprattutto di natura teatrale, si svolgeranno nelle varie frazioni. È il caso de ’La buona novella’, spettacolo che il 14 e il 15 maggio andrà in scena sulle sponde del fiume Magra, a Battifollo. Ma anche di ’Mago corpo senza anima’, a cura della compagnia Teatrino di Pedro Benje che il 25, il 27 e il 29 giugno verrà riprodotto aTrinità e nei circoli Arci di Grisei e San Lazzaro. Tornano puntuali la Soffitta nella strada e la Calandriniana: dopo aver vagliato varie ipotesi tra cui quella di ridurre la durata della Soffitta, si svolgeranno dal 2 al 18 agosto. Dall’8 al 18 agosto il Marinella festival, rassegna teatrale targata Gli Scarti. Un calendario ricco e definito con largo anticipo per poter meglio rispondere all’obiettivo di destagionalizzare le presenze in città, ma anche per non farsi cogliere impreparati per quella che per Sarzana potrebbe essere una grande opportunità. Si tratta di Bitesp: la borsa internazionale del turismo esperienziale che si terrà a Spezia il 4 e 5 aprile, ma che – assicura l’assessore al turismo Carlo Rampi – "farà tappa a Sarzana portando nella nostra città un gruppo di 30 operatori del nord Europa che hanno già manifestato interesse a investire sul territorio".

Elena Sacchelli