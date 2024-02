“Da qui non me ne vado” e aggredisce i sanitari al pronto soccorso

Sarzana, 12 febbraio 2024 – Aggredisce i sanitari e distrugge delle apparecchiature al pronto soccorso: per questo, nel pomeriggio di ieri, la polizia ha arrestato un cittadino straniero di 36 anni per essersi reso responsabile di danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio all’ospedale San Bartolomeo di Sarzana.

Il tempestivo intervento delle poliziotte in servizio di volante del Commissariato di Sarzana, allertate dal personale sanitario, ha consentito di sorprendere l’uomo in forte stato di agitazione durante la fase di colluttazione con il personale sanitario e le conseguenze del danno alle costose attrezzature.

Dopo essere stato ricondotto alla ragione, il giovane ha spiegato di trovarsi all'ospedale dalla mattina e che non aveva nessuna intenzione di lasciare quel luogo: all’ennesima richiesta dei medici di liberare il posto per la degenza di altri pazienti e dopo avergli somministrato le cure del caso e anche i pasti, lo straniero andando in escandescenze ha scaraventato per ben due volte apparecchiature sanitarie e inveito contro i dottori e i paramedici presenti.

Accompagnato in commissariato per il fotosegnalamento e gli atti di rito, dopo aver notiziato il pm Simonetti, l'uomo è stato portato in carcere in attesa della direttissima che si è tenuta nella mattinata odierna e che si è conclusa con la convalida dell’arresto e la sottoposizione all’obbligo di presentazione in questura.

In particolare, lo straniero era già noto alle forze dell’ordine per i numerosi interventi su strada che lo avevano visto protagonista per reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio e, non più tardi di ieri l’altro, nella giornata del 10 febbraio aveva danneggiato, buttandoli in terra, numerosi ciclomotori parcheggiati lungo una via del centro di Livorno.

Marco Magi