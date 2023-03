Cybersecurity, iniziativa di formazione all’ex calibratura della Vaccari

Come evitare i pericoli che corrono in rete e non finire nelle trappole che troppo spesso vengono tese navigando nel web alla ricerca di nuove conoscenze o per fare acquisti a prezzi scontati che, in realtà, sono soltanto fregature. Il tema sempre molto attuale vedrà impegnati esperti e forze di polizia postale, quotidianamente alle prese con reati messi a segno proprio attraverso l’utilizzo di internet, giovedì 23 marzo alla sala ex calibratura della ceramica Vaccari di Ponzano. L’iniziativa organizzata dalla Scuola di formazione della Spezia si avvale del patrocinio del Comune di Santo Stefano. Il filo conduttore sarà il cyberbullismo e per questo sono invitate a partecipare le scolaresche e le famiglie per conoscere dalle parole degli esperti del settore quali potrebbero essere i campanelli d’allarme e i pericoli per i propri figli ma anche studenti e amici. La lunga giornata si dividerà in varie ’finestre’ operative iniziando la mattina con il convegno riservato agli alunni dell’istituto ’Schiaffini’ di Santo Stefano, dal titolo ’Generazione Z’ che avrà come relatori l’ispettore superiore Rosario Izzo responsabile sezione operativa sicurezza cybernetica della polizia. Nel pomeriggio dalle 17 alle 20 si terrà i convegni aperti a genitori e insegnanti dal titolo ’polizia di Stato e polizia locale valido ausilio per la famiglia e la scuola nell’interpretazione delle violenze on line’ con relatori oltre a Rosario Izzo, Andrea Prassini vice comandante della municipale di Santo Stefano e ’[email protected], Trolls e Cuber-bulli: l’odio infetta la rete’ tenuto da Leonardo Moretti e Giuseppe Ruffolo specialisti in psichiatria, centro studi psicopatologia forense a analisi investigative. Moderano il dibattito l’assessore alla sicurezza e Jacopo Alberghi, Maurizio Perroni comandante della locale di Santo Stefano con interventi della sindaca Paola Sisti e l’assessore Chiara Battistini.

m.m.