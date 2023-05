Croce Bianca alle...elezioni Santo Stefano rinnova il consiglio direttivo

La Pubblica Assistenza Misericordia e Olmo di Sarzana riunisce i soci per l’assemblea ordinaria. Oggi alle 18 alla sala della Repubblica in via Falcinello sopra la sede dell’associazione il presidente Giorgio Oddi presenterà la relazione per poi introdurre la discussione del bilancio e la relazione dei sindaci revisori. I soci possono delegare una sola persona presentando l’autocertificazione e il documento del delegante. Domani, domenica, invece sarà la volta della Croce Bianca di Santo Stefano Magra procedere al rinnovo degli organi sociali attualmente guidati dalla presidente Giovanna Monti. Nella giornata di domenica si andrà al voto per procedere al rinnovo degli organi sociali comprendenti il consiglio direttivo, il collegio dei probiviri e quello dei revisori dei conti. Le operazioni di voto partono dalle 8 e si concludono alle 20, alla sede dell’associazione in via Battilani 5 a Santo Stefano Magra. Inoltre per agevolare la partecipazione verrà organizzato anche un seggio mobile sistemato soltanto dalle 10 alle 14 al centro sociale "Cesare Orsini" nel borgo collinare di Ponzano superiore concesso proprio per l’occasione dall’amministrazione comunale di Santo Stefano Magra. Hanno diritto al voto tutti i soci che risultano essere in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Al seggio elettorale verrà quindi richiesto di esibire la tessera in corso di validità accompagnata da un documento di identità. I nuovi soci hanno diritto di voto soltanto se risulteranno iscritti all’associazione di soccorso da almeno novanta giorni, antecedenti la data delle elezioni quindi a partire dallo scorso 27 febbraio 2023. Per eleggere il nuovo consiglio direttivo, che da quest’anno sarà composto da sette consiglieri, sarà quindi possibile esprimere fino a tre preferenze. Per il collegio dei probiviri e dei revisori dei conti, per i quali è prevista la presenza per ognuno di tre persone, sarà invece possibile indicare soltanto una sola preferenza. Hanno potuto candidarsi al nuovo corso della Pubblica Assistenza Croce Bianca tutti i soci della e volontari purchè in regola con il pagamento della tessera associativa dell’anno in corso ed iscritti all’associazione.