Il cortile ora è sicuro. Ricreazione all’aperto

Sarzana (La Spezia), 20 aprile 2023 – Una giornata da ricordare, quella di ieri, per i bambini delle elementari del capoluogo ospiti nell’edificio del Parentucelli-Arzelà.

Per la prima volta da mesi gli alunni che frequentano il tempo pieno hanno potuto fare ricreazione e pausa post pranzo all’aria aperta, nell’area di cortile che è stata loro assegnata. Proprio ’La Nazione’ aveva reso noto il problema, segnalato da alcuni genitori circa un mese fa: le classi primarie, ospiti dal 2018 in un’ala della sede dell’istituto superiore, non potevano uscire all’esterno, erano confinati nelle loro aule.

In quell’occasione la Provincia – cui spetta la competenza sugli edifici sede di scuole superiori – aveva chiarito che toccava ai dirigenti dei due istituti, Generoso Cardinale e Saverio Bagnariol, accordarsi su modalità e tempistiche di fruizione degli spazi esterni da parte degli studenti e che per gli spazi usati dai bambini delle elementari la competenza manutentiva, di vigilanza e di controllo sarebbe stata a carico del Comune.

Qualche giorno fa la redazione è stata nuovamente contattata dalla mamma di un alunno delle elementari che segnalava che nulla era cambiato. Ma ieri mattina il dirigente dell’istituto sarzanese Isa13, Saverio Bagnariol, da noi contattato, ci ha da dato finalmente un’ottima notizia: "Da questa mattina (ieri per chi legge, ndr ) i bambini possono finalmente svolgere la ricreazione e la pausa post pranzo all’aria aperta e ne sono estremamente felice Ci è voluto un po’ di tempo perché mancava l’assegnazione degli spazi esterni che ci arrivata martedì. Sono stati poi necessari piccoli interventi non solo per delimitare l’area , ma per ripulirla e renderla sicura per dei bambini".

L’accordo tra i due dirigenti è stato trovato ed è stato stabilito che i bambini delle elementari potranno uscire nell’area del cortile esterno che è stata loro assegnata dalla Provincia dalle 10,10 alle 10,30 e poi dalle 12,30 alle 13,45.

Elena Sacchelli