Corte d'Appello di Genova discuterà sul ricorso di infortunata durante incontro di hockey a Sarzana

L’infortunio della spettatrice durante un incontro di hockey finirà alla Corte d’Appello di Genova che discuterà sul ricorso presentato dopo la sentenza del Tribunale della Spezia. Il risarcimento danni richiesto per il "volo" dalla tribuna del palazzetto di piazza Terzi non era stato ritenuto adeguato e per questo la discussione verrà ripresa il prossimo 11 luglio davanti alla Corte d’appello civile di Genova. Sono stati citati il Comune di Sarzana e la società Hockey Sarzana rispettivamente proprietario dell’immobile e il gestore. I fatti sono accaduti a marzo 2015 durante una partita di hockey organizzata dalla formazione sarzanese e la spettatrice lombarda al seguito della propria squadra nel tentativo di scendere dalla tribuna è inciampata nei seggiolini battendo violentemente il volto a terra. I soccorsi erano stati immediati e la donna venne trasportata dalla Pubblica Assitenza presente al Vecchio Mercato in ospedale dove le erano state riscontrate diverse lesioni. Secondo la ricorrente la particolare conformazione delle sedute non consentiva il normale deflusso ma al contrario rappresentava un pericoloso ostacolo. Dopo la riabilitazione dall’infortunio è iniziato quindi il percorso legale della richiesta di risarcimento comprendente le spese mediche, riabilitazione e le varie perizie citando in giudizio l’ente cittadino e la società sportiva, naturalmente coperti da contratto assicurativo. Ma proprio sulla richiesta economica si è aperta una crepa che adesso verrà nuovamente esaminata in Tribunale.