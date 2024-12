Corso per usare. Pc e smartphone

Nella sede Auser di Santo Stefano Magra ha preso il via un corso di alfabetizzazione digitale per incentivare l’utilizzo corretto e consapevole di Pc, smartphone e tablet, condotto da Nicola Orlandi. Proseguirà fino a fine anno per fornire le nozioni basilari per navigare nel vasto modo dei contenuti digitali e rendere consapevoli e informati i cittadini. Tra gli argomenti trattati ci sono nozioni su Windows, File e Cartelle, sul come installare i programmi essenziali, il pacchetto Office, Internet, posta elettronica e sicurezza informatica sulle reti; YouTube, le fake news e le aree riservate. Per lo smartphone, dall App in generale al corretto aggiornamento del dispositivo a WhatsApp. Per partecipare al corso non occorre prenotare: l’accesso è libero e gratuito. Info dal referente Nicola Orlandi al 377 0483133 o Auser al 353 4625913.