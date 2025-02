Corsi gratuiti di lingua italiana per stranieri: “L’integrazione attraverso gesti concreti”

Arcola, 10 febbraio 2025 – Corsi gratuiti di lingua italiana per extracomunitari nella Sala Polivalente in piazza 2 Giugno ad Arcola. Si tratta di uno spazio sempre più al servizio dei bisogni e dei progetti della cittadinanza tutta, che è stato di recente concesso in uso, senza alcun onere, anche allo Spi Cgil proprio per lo svolgimento delle lezioni. Lezioni il cui obbiettivo di agevolare gli stranieri presenti sul territorio nel loro percorso di integrazione. In particolare, le attività didattiche attualmente in corso – viene spiegato – sono finalizzate a preparare i partecipanti al superamento del test pubblico di conoscenza della lingua italiana che, congiuntamente ad altri requisiti, è richiesto per ottenere la cittadinanza italiana.

Una grande soddisfazione per la sindaca Monica Paganini, che ha commentato con entusiasmo l’iniziativa dell’assoiazione resa possibile anche dalla disponibilità dello spazio pubblico dove svolgerla. “La conoscenza della nostra lingua è un passo fondamentale nel percorso di integrazione, necessario per realizzare la piena inclusione di cittadini stranieri in tutti i rapporti della vita quotidiana all’interno della comunità locale, facilitando l’inserimento delle donne, degli uomini, delle giovani generazioni – ha sottolineato la sindaca –. La vera integrazione parte da qui, anche dalla buona pratica di fornire gli strumenti per conoscere, apprezzare e rispettare la cultura e le tradizioni del paese che accoglie. In questo momento storico che vede i processi migratori come ineludibili, l’umanità che sopravvive meglio è quella più capace di inventarsi forme di integrazione pacifica e di valorizzazione delle enormi potenzialità di inclusione che la intelligenza e creatività umana (non artificiale!) può e deve mettere in campo. A beneficio di tutti, con tutti. Tutto il resto è disumanità”.

I corsi, svolti sotto l’esperto coordinamento di Lucia Bonamini e con la collaborazione del neo consigliere comunale Abdelouahed Essaadi, esponente del Pd, vengono curati da insegnanti volontari che hanno svolto attività nelle scuole dell’obbligo e in quelle superiori. Il primo ciclo di lezioni, che è riservato le donne, si svolge nelle giornate di martedì e venerdì mattina dalle 9 alle 12. Le iscrizioni al corso resteranno aperte fino al 15 febbraio.

Nel frattempo nella sede dello Spi Cgil di via Valentini restano aperte, fino al 28 febbraio, le iscrizioni ad un nuovo corso di lingua italiana per stranieri, che verrà svolto in orario serale per favorire la più larga partecipazione di chi è impegnato in attività lavorative. Il corso serate verrà avviato nei primi giorni di aprile.

Cristina Guala