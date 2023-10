"Corri Castelnuovo: Caccia Sospesa per la Corsa Podistica"

Passa la corsa e si chiude la caccia. Domenica di riposo per i cacciatori che dalle 8.30 alle 12.30 non potranno effettuare la battuta al cinghiale in località Caprignano, sulle colline castelnovesi. Il sindaco ha firmato l’ordinanza per consentire la gara podistica ’Corri Castelnuovo’. Gli organizzatori dell’evento hanno disegnato una parte del percorso all’interno di un tratto boschivo dove viene praticata la battuta di caccia al cinghiale chiedendo per ragioni di sicurezza la limitazione dell’attività venatoria. Si attendono un migliaio di iscritti, che percorreranno la tagliafuoco ST4 tra via Caprignano località Cà della Vacca in direzione Monte d’Oglio.