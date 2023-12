Cordoglio per la morte dello scrittore e poeta. Roberto Pazzi

Il paese di Ameglia piange la scomparsa di Roberto Pazzi. Si è spento a Ferrara dove abitava da anni il docente, poeta e scrittore sempre legatissimo alla sua terra. Aveva compiuto 76 anni a agosto. Dopo il trasferimento a Ferrara aveva continuato a mantenere i contatti con Ameglia dove, a dicembre di 2 anni fa, fu invitato dal sindaco Umberto Galazzo a presentare il suo romanzo ’Hotel Padreterno’. In quella occasione il sindaco gli consegnò la prima targa di “Cittadino d’eccezione” come omaggio per i traguardi raggiunti. E nelle sue poesie e racconti era sempre presente il riferimento alla foce del Magra e alla sua giovinezza quando ebbe l’occasione di incontrare e conoscere le tante presenze culturali che per diverso tempo hanno ravvivato le estati di Bocca di Magra in particolare il poeta Vittorio Sereni che lo aveva incoraggiato e seguito negli esordi della sua carriera.