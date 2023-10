Cordoglio a Ressora per Marco Mancini

Il paese piange la prematura scomparsa di Marco Mancini. Aveva solo 59 anni, lavorava per una cooperativa che svolge servizi per conto del il Comune ad Arcola. Era una persona molto apprezzata e stimata, viveva a Ressora ed era conosciuto da molti per il carattere sempre gioviale che non è mai cambiato neppure durante i momenti difficili della malattia che lo ha strappato alla vita. Lo ricorda calorosamente il consigliere comunale Gino Pavero: "Corretto e altruista, avevo personalmente conosciuto Marco Mancini solo in questi ultimi due anni ma posso dire che si trattava di una persona gentilissima che si spaccava la schiena in quattro senza mai guardare l’orologio per affrontare e risolvere tutte le problematiche che i cittadini gli presentavano" Tifosissimo dell’Inter, conclude il consigliere, era amichevole con tutti. i funerali si svolgeranno lunedì alle 10,30 nella chiesa di San Rocco al Ponte di Arcola.