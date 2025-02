Consigli comunali. Due sedute speciali

Consiglio comunale in doppia veste lunedì: la mattina consiglio dei ragazzi alle 10 per la presentazione delle proposte e i prossimi impegni. Alle 20.15 seduta di consiglio degli ’adulti’: 14 i punti all’ordine del giorno tra cui le interpellanze di Gino Pavero e Brunella Righi sul piano delle antennte, interventi in via Calesana, illuminazione pubblica di via Predallara, Fondo sport e periferie 2023 per l’impianto comunale ‘Biggi’ di Romito Magra. Quindi l’interpellanza di Simone Marcobello sulle aree attrezzate per animali. Seguirà l’interrogazione di Enrico Vesco sul ricorso Wind 3 e mozione su via Predellara. Da Paolo Magliani una mozione sullo stop all’invio armi in Ucraina e proliferazione delle armi nucleari, quindi Carmela Bianchini sulle soluzioni alle annose problematiche del Tpl spezzino.