Conquistati dai misteri della Crocifissione: un successo l’esposizione del Brueghel

Sarzana, 13 aprile 2024 – La curiosità è stata alimentata dalla cronaca e dal pizzico di mistero che ha trasformato in "celebrità" un dipinto che non aveva certamente bisogno di ulteriore fama per impreziosirne il valore. Ma l’interesse mediatico arrivato ben oltre i confini nazionali, provocato dal rocambolesco tentativo di furto sventato con uno stratagemma cinematografico, ha accresciuto il profilo de "La Crocifissione di Cristo" di Pieter Brueghel il giovane tornato a essere pubblicamente esposto dopo qualche anno di "esilio" successivo al salvataggio dal furto e poi sottoposto a interventi di restaurazione.

Da qualche giorno il quadro è ospite del Museo Diocesano di Sarzana dove resterà al sicuro, in attesa del suo ritorno a Castelnuovo Magra. Il presupposto però per riportarlo a casa è quello di trovare una collocazione ben sicura dagli assalti dei malintenzionati e allo stesso tempo accessibile ai turisti. Insomma l’dea di chiuderlo dentro una cassaforte non è proprio il progetto principale. Intanto il Museo Diocesano lo ha ben accolto, dopo la prima uscita ufficiale al Lia della Spezia, per consentire di farlo conoscere a chi ne ha soltanto sentito parlare oppure di salutarlo come avviene tra amici. "Sono venuti anche alcuni visitatori castelnovesi – spiega Barbara Sisti direttrice del Museo Diocesano – attratti dalla curiosità di rivederlo dopo tanto tempo. L’abitudine di averlo a portata di mano ogni giorno si è interrotta in maniera clamorosa e così ritrovarlo sarà stato sicuramente molto piacevole. Siamo partiti con la prima visita guidata con 8 persone poi siamo arrivati anche a oltre 30 anche perchè l’arte fiamminga è molto apprezzata oltre alla curiosità accesa dal caso in questione". Il Museo di piazza Firmafede resterà chiuso fino al 20 aprile in preparazione della mostra di Nazareno Guglielmi. "Ma contemporaneamente – prosegue Barbara Sisti – nei pomeriggi di domenica 21 e dal 25 al 27 aprile sempre prenotando si potrà visitare anche il Brueghel e stiamo pensando di organizzare qualcosa anche in occasione del 1 maggio".

La scelta del Diocesano di ospitare il quadro è propria una sorta di preparazione del ritorno a casa. "Diciamo che siamo una tappa intermedia - prosegue Giorgio Borrini assessore alla cultura del Comune di Sarzana - prima del ritorno del capolavoro nella sua sede originale di Castelnuovo Magra. Sia come amministrazione comunale che Museo abbiamo volutamente tenuto basso il profilo pur nella soddisfazione del progetto, ma non vogliamo assolutamente passi un messaggio distorto. Il quadro appartiene alla chiesa di Castelnuovo Magra e tornerà nella sua casa appena sarà possibile. Abbiamo avuto diversi contatti con gli amministratori comunali e sappiamo quanto sia importante per la comunità rivedere il quadro nella chiesa di Santa Maria Maddalena. Ma sarà necessario trovare una soluzione che eviti problematiche". Sapere che un capolavoro è nel mirino dei furti d’arte è comunque un pensiero che non lascia tranquilli e per questo siamo ben felici di aiutare il Bueghel a tornare verso casa, in attesa che venga sistemata adeguatamente".

Massimo Merluzzi