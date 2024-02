Confermata la bandiera arancione

C’è anche il Comune di Castelnuovo Magra tra i 277 Comuni italiani confermati bandiera arancione alla Bit di Milano. Un marchio di qualità che Castelnuovo rinnova ogni tre anni dal 2003. "L’idea di candidarci come comune a bandiera arancione fu di Federico Ricci – ricorda il sindaco Daniele Montebello –. Confermarci come paese bandiera arancione per noi vuol dire anche mantenere viva la sua memoria". Ricci è stato assessore al turismo per diversi anni ed è scomparso prematuramente nel 2017. Il Touring Club Italiano ha assegnato in tutto 281 bandiere arancioni per il triennio 2024-2026, confermandone 277 sottoposte alla verifica triennale e premiando 4 nuove località. "Il rinnovo della bandiera arancione ci consentirà ancora una volta di far parte di un importante circuito di iniziative turistiche e culturali di rilevanza nazionale, come la stessa giornata delle Bandiere arancioni e la gara di orienteering, e di far parte delle maggiori fiere del settore turistico d’Italia".