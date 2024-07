Confente, si va verso la fumata bianca. Il portiere in prestito con obbligo di riscatto

Passi sostanziali in avanti per il trasferimento del portiere Alessandro Confente allo Spezia: attesa la fumata bianca. Eduardo Macia e Stefano Melissano hanno lavorato per ottenere il massimo con il minimo: acquisire il valido giocatore veronese a titolo definitivo, ricorrendo alla formula del prestito con obbligo di riscatto a una cifra sostenibile, assicurando al Vicenza un’importante percentuale sull’eventuale rivendita e un bonus sulle presenze. Con le pochissime risorse a disposizione, si è definito l’affare sulla scorta di questa formula ‘creativa’. L’ex aquilotto Luca Matteassi, ora ds del Vicenza, ha aperto le porte alla cessione, lavorando al tempo stesso al prolungamento del contratto in scadenza a giugno 2025, fino al 2027 o 2028. Macia e Melissano hanno raggiunto l’accordo con l’agente del portiere Antonio Dell’Aglio (del gruppo Branchini Associati) per il trasferimento in riva al Golfo dell’atleta chiudendo il cerchio dell’accordo.

Parallelamente, i dirigenti aquilotti stanno cercando un punto di contatto con Federico Pastorello, l’agente del portiere Etrit Berisha. I parametri rigidi di riduzione del monte ingaggi del club bianco non permettono di confermare al giocatore albanese lo stesso stipendio percepito all’Empoli. Serve limare, e non poco, l’attuale ingaggio. Confermato il non interesse dello Spezia per Alberto Paleari del Benevento e Alexandru Borbei del Lecce, tramontato Paolo Vismara per il quale l’Atalanta richiedeva garanzie di titolarità.

Restando in tema di portieri, Francesco Plaia dovrebbe essere ceduto alla Roma non appena si arriverà al nero su bianco per Confente e Berisha, con il giovane Nazionale Diego Mascardi che sarà il terzo estremo difensore delle Aquile. Sul fronte cessioni lo Spezia non si sposta di una virgola dall’idea iniziale di monetizzare subito o il prossimo anno per Mirko Antonucci. Ne consegue che la formula proposta per il trasferimento del giocatore al Cesena è quella del prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 1,5 milioni di euro. Per il difensore Joao Moutinho concretizzata la sua cessione in prestito con diritto di riscatto allo Jagiellonia, in Polonia. Pure per Lukas Muhl si sta muovendo concretamente qualcosa nella Serie B tedesca, mentre per Daniele Verde sondaggi di due club della cadetteria e uno estero.

Questa settimana si cercheranno di definire anche i trasferimenti ad altri club di Pedicillo, Beck, Pietra (in prestito al Sestri Levante), Serpe. Resterà, invece, per ora nei ranghi Raymond Krollis, fino a quando non si sbloccherà lo stallo per portare un altro attaccante alla corte di D’Angelo. Macia e Melissano hanno già un accordo di massima con Pio Esposito e lo stesso Filippo Pittarello del Cittadella, ma serve il passaggio successivo della disponibilità delle risorse, al momento non presente, per concretizzare il tutto.

Infine, sarà Michael Coli il nuovo medico sociale dello Spezia che vanta esperienze precedenti nell’Aquila Basket Trento in Serie A e nel Trento calcio in Serie C.