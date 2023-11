Conclusa la raccolta di occhiali

Si è concluso lo scorso sabato il Bardi Vision Festival, iniziativa dedicata alla vista e al benessere visivo organizzata dall’ottica Bardi che oltre a screening, workshop, ed eventi completamente gratuiti ha anche messo in piedi un progetto degno di nota. La campagna che si è svolta dal 29 settembre all’11 novembre si è infatti concentrata sulla raccolta di occhiali usati – da restaurare e donare ai Lions – per andare incontro a chi non ha la possibilità di acquistarli. E la cittadinanza, chiamata a compiere un piccolo gesto di altruismo e solidarietà non è rimasta indifferente. In poco più di un mese, quello di ottobre, l’ottica Bardi - con sede a Lerici e a Sarzana - ha raccolto, sistemato e consegnato al presidente del Lions Club Giuseppe Bongiovanni ben 350 paia di occhiali. Adesso i Lions, che si occupano di fornire assistenza alla popolazione, si occuperanno di distribuire le centinaia di occhiali raccolti a chi ne ha necessità.

E.S.

In foto Giuseppe Buongiovanni (presidente Lions Sarzana) e Federico Bardi