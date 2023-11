Concerti, prosa e libri. Cederna agli Impavidi

Serie di appuntamenti culturali nel weekend in Val di Magra. Stasera e domani alle 20.30 al Teatro degli Impavidi a Sarzana nell’ambito della stagione di prosa va in scena la prima regionale di “Storia di un corpo”, adattamento di Giorgio Gallione dal romanzo dello scrittore francese Daniel Pennac con l’attore e scrittore Giuseppe Cederna. Sempre oggi alle 17.30 al centro sociale Ruffini di Ponzano, a Santo Stefano, Oreste Valente, attore e regista, presenta il libro “innamoratamente O-restando Dante”. Nel testo prendono voce i maestri con cui l’autore ha condiviso il palcoscenico: Vittorio Gassman, Giorgio Albertazzi, Carmelo Bene, Nicola Piovani, e quelli che ha studiato e amato come lo scrittore e poeta Jorge Luis Borges Borges.

Domani alle 16 nella sala Civitico a Vezzano Ligure, l’arcolano Giorgio Neri, appassionato storico e ricercatore, presenterà il suo nuovo libro “L’ultimo raggio di luce”, in cui racconta in forma di ricerca il tragico omicidio di Maria Dallara (bisnonna dell’autore), avvenuto a Vezzano nel marzo del 1912. Sempre sabato a Sarzana, nuovo appuntamento del festival Lunae Musica organizzato dall’ associazione Lunaensemble. Alle 21, nella sala del consiglio comunale, concerto del quintetto vocale Simone Molinaro, costituito da artisti del teatro Carlo Felice di Genova, qui nella sua versione maschile con i tenori Salvatore Gaias, Claudio Isaoardi, Matteo Michi, il baritono Matteo Armanino e il basso Marco Piretta, accompagnati al pianoforte dal maestro Patrizia Priarone. Nel programma, musica folk e tradizionale e il mondo del musical e delle colonne sonore del cinema americano. Ingresso libero, consigliata la prenotazione 340 1035085 o [email protected]. Domani alle 21.15 nella chiesa di San Rocco al Ponte di Arcola, secondo concerto della rassegna “Antiche voci”, organizzata dal gruppo vocale “Il convitto armonico”. Protagonista il coro Città di Carignano (Torino) diretto da Ettore Galvani, in “Turin e le bele sità”, brani della tradizione popolare piemontese. Ingresso libero.

Prosegue la rassegna “Domeniche in musica” al Ridotto Teatro Impavidi di Sarzana: domenica alle 17.30 concerto “Reflets de l’ame” con celebre concertista toscano Andrea Trovato. Ingresso 8 euro (ridotto 5 euro).