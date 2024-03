’Con i cimbelli su tutta l’Europa’. Il libro diventa un’opera d’arte

Continuano gli appuntamenti culturali ospitati nello spazio della Factory, in via Fiasella, 94 a Sarzana. Oggi, alle 18.30, verrà presentato il libro ’Con i cimbelli su tutta l’Europa’, realizzato dagli artisti Giuliano Tomaino e Cristina Balsotti, edito dalla casa editrice napoletana Ilfilodipartenope. "Da un’idea di Lina e Alberto D’Angelo, editori napoletani – racconta Giuliano Tomaino – nasce ’Con i Cimbelli su tutta l’Europa’, dove Cristina vola nel mio studio e con una filastrocca vera e commovente lo fa vivere, aiutata da Soldati, Calvino, Ceccarelli, Agostino, la Cina e una bandiera. Questo è il quinto libro edito con ilfilodipartenope. Nei precedenti, racconto a Cristina storie della mia infanzia, che lei traduce in filastrocche". ’Con i cimbelli su tutta l’Europa’ – spiegano gli editori Lina e Alberto D’Angelo – è un progetto in forma di libro ideato e realizzato da ilfilodipartenope. La scatola nera accoglie in sé una scultura in maiolica smaltata rossa raffigurante il Cimbello di Giuliano Tomaino e una filastrocca di Cristina Balsotti, stampata su carta di puro cotone Hahnemhule. Il cimbello, lo zimbello, il richiamo per gli uccelli, suggerito dalle rondini che entrano nello studio sarzanese, dove Tomaino lavora tuttora, per l’artista è una figura ancestrale che nasce dal suo linguaggio minimalista ironico e poetico. La tiratura è di 120 esemplari numerati e firmati dall’artista. Sabato, sempre alle 18.30, sarà la volta di ’Origine’ un appuntamento musicale con la voce e la chitarra di Enrico Gastardelli, (Gas). "È dal lontano 79 – spiega Gastardelli – che il suono e ciò che di espressivo e comunicativo rappresenta, fanno parte della mia vita. La mia musica attraversa gruppi di ogni tipo: Blues, Rock, Punk, Funk, Garage e il mix di tutto questo". Per maggiori informazioni [email protected].

Maria Cristina Sabatini