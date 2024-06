Complesso scolastico di via Martiri. Nasce un asilo nido per 24 bambini

Si allarga, dopo la realizzazione della scuola dell’infanzia attualmente in corso, il nuovo complesso scolastico di via Martiri della Libertà a Levanto, che già ospita il distaccamento del liceo scientifico "Pacinotti" e la secondaria. Grazie ad un contributo di 480mila euro assegnato dal ministero dell’Istruzione e della Ricerca con i fondi del Pnrr, nell’ambito del "Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" finanziato dall’Unione Europea (Next generation Eu), il Comune ristrutturerà alcuni spazi nell’edificio della secondaria e realizzerà un asilo nido che potrà ospitare fino a 24 bambini.

"Questo finanziamento, unito a quello di un milione e 800 mila euro stanziato per la realizzazione della scuola dell’infanzia, ci consente di mettere a segno uno straordinario piano di interventi a servizio dei bimbi e delle famiglie utilizzando fondi comunitari – commenta l’assessore alla pubblica istruzione Federica Lavaggi – Anche in questo caso siamo riusciti ad accedere ai finanziamenti perché, anche grazie al lavoro degli uffici comunali, ci siamo fatti trovare pronti a partecipare al bando nazionale con un progetto di qualità, ben strutturato e realizzabile nei tempi richiesti. Per Levanto e il suo sistema scolastico è un grande risultato".