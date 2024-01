Comandante della Municipale: "Incarichi provvisori necessari in attesa di bandire il concorso"

Un comandante della polizia in carica con un contratto a termine di qualche mese ha sollevato le perplessità deIl’opposizione amegliese che ha chiesto spiegazioni. Si sono alternate diverse figure apicali nell’arco di pochi mesi dopo la richiesta di lasciare il ruolo, ma non il servizio, di Marina Musetti. Al suo posto, nell’ordine Marco Monfroni, Lorena Severgnini e da qualche settimana Massimo Santi che ricoprirà l’incarico almeno fino al concorso che dovrebbe tenersi nei prossimi mesi.

"La storica comandante Musetti nella primavera 2022 ha chiesto di essere sollevata dall’incarico – ha spiegato l’assessore alla polizia municipale Nicolas Cervia –, scelta che ha anticipato la richiesta di aspettativa pluriennale per motivi personali che ci è giunta la scorsa estate. Le scelte fatte, tra la metà del 2022 e il 2023, con un bilancio e una spesa di personale già delineata e avendo ancora la figura dell’ex comandante in organico, si sono inevitabilmente orientate su due comandanti a scavalco, figure professionali condivise con Comuni limitrofi". Marco Monfroni è poi tornato a tempo pieno a dirigere il comando di Luni mentre Lorena Severgnini, che ricopriva lo stesso incarico anche a Lerici, ha raggiunto il traguardo della pensione maturata in anni di servizio svolto a Sarzana prima del trasferimento a Lerici. "Il pensionamento di Severgnini – prosegue Cervia – ci è stato comunicato a metà dicembre: dato il preavviso veramente contenuto, e consapevoli delle difficoltà del ruolo, la decisione è stata valorizzare una risorsa interna in attesa di bandire un concoso una volta liberate le risorse di bilancio necessarie. E questo sarà possibile solo a metà di quest’anno. Comunque gli avvicendamenti, dovuti esclusivamente a questioni amministrative, non hanno comportato problematiche o malfunzionamenti dell’ufficio che ha svolto con il massimo impegno i servizi, rafforzati anche dall’ingresso di quattro agenti stagionali portando a termine per altro l’aggiornamento del piano comunale di Protezione Civile e il nuovo regolamento di videosorveglianza".

m.m.