Colombiera. Ponte chiuso martedì

Nuovi disagi in vista per gli automobilisti che martedì dovranno trovare una soluzione alternativa al transito sul ponte della Colombiera. L’infrastruttura di collegamento tra le due sponda del fiume Magra nel territorio del Comune di Ameglia infatti verrà chiusa per quasi tutta la giornata come comunicato da Anas che gestisce la principale rete viaria della piana e da un anno è impegnata nell’intervento di riqualificazione dell’infrastruttura dopo l’accertamento di alcuni difetti. Dopo il lungo restyling, non ancora ultimato, è necessario accertare il funzionamento della campata centrale del ponte che viene alzata con un sistema automatico soprattutto in caso di richiesta del cantiere Intermarine per consentire l’uscita in mare dei cacciamine realizzati nel cantiere di via Alta. Anas ha dunque comunicato la chiusura del transito sul ponte della Colombiera martedì 19 dicembre dalle 9 alle 17 predisponendo, questa volta, la cartellonistica informativa necessaria per evitare gli ingorghi e le improvvise deviazioni. Un disguido che è accaduto la settimana scorsa quando, improvvisamente, il transito sul ponte è stato chiuso per un’ora a metà pomeriggio per consentire il deposito di materiale da scaricare nel cantiere da un Tir.