Colombiera Dossi da... montagne russe, sul ponte arriva la Polstrada

Dopo una notte di balzi e nervi tesi che hanno reso necessario anche l’intervento di una pattuglia della Polizia Stradale di Spezia, sul ponte della Colombiera è improvvisamente spuntato il semaforo per disciplinare il senso unico alternato di marcia. Una novità che ha spiazzato tutti, non soltano gli automobilisti in transito, ma anche gli uffici del Comune di Ameglia tempestati di telefonate degli utenti. Una decisione quella adottata da Anas resa necessaria per “addolcire” i dossi rallentatori posizionati nel corso della giornata di martedì a copertura della congiuntura del ponte rimasta imperfetta dopo l’intervento di manutenzione. E così sono state realizzate urgentemente delle rampe in asfalto utili ad approcciare con minor impatto l’ostacolo. I precedenti rallentatori sono stati sostituiti da nuovi ancora più alti che però nella notte hanno creato non pochi problemi alla circolazione tanto che è stato richiesto l’intervento dalla Polizia stradale.

Nella giornata di ieri il sindaco Umberto Galazzo ha chiesto a Anas un repentino cambio di marcia per evitare di allungare i disagi e soprattutto la mancanza di comunicazione. Anche perchè entro fine maggio l’infrastruttura dovrà nuovamente essere chiusa per sistemare la carreggiata in questo momento non perfettamente allineata. Si è creato tra i due lati della carreggiata uno stacco coperto, per evitare problemi, proprio dai dossi. Ma il disagio è proprio l’altezza dei correttivi. "Mi auguro – ha spiegato Umberto Galazzo – che ci sia maggior collaborazione e soprattutto comunicazione perchè è inaccettabile che gli interventi vengano programmati senza avviso mettendo in difficoltà tutti. Ieri mattina il semaforo ha provocato code chilometriche senza che ci fosse la possibilità di evitare il passaggio sul ponte adottando soluzioni alternative".

m.m.