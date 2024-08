Cinquant’anni di successi. Sul palco gli Abba Dream

Si conclude mercoledì il XXX Festival provinciale “I luoghi della musica”: appuntamento alle 21.30 a Brugnato in Piazza Brosini per il concerto degli Abba Dream che fu rinviato il 18 agosto per maltempo. "Era il 1974 quando gli Abba conquistarono l’Eurovision con la loro hit “Waterloo”, dando il via a una carriera stellare che li ha consacrati come leggende della musica – spiegano gli organizzatori –. Cinquant’anni dopo, Abba Dream celebra la loro musica e il loro stile inconfondibile con un concerto emozionante e coinvolgente, un viaggio musicale indimenticabile".

Lo spettacolo ripercorrerà più grandi successi degli Abba, dagli esordi al grande successo internazionale. Dalle prime canzoni come “Ring Ring” e “People Need Love” alle hit indimenticabili come “Mamma Mia”, “Dancing Queen”, “Super Trouper” e “Take a Chance on Me”.

Sul palco Susanna Pellegrini, Cecilia Pascale, Simone Giusti, Alessandro Nottoli, Marco Campagna e Antonio Gori. Il concerto è organizzato dall’ associazione Gruppo strumentale Hyperion e si avvale inoltre del contributo del Comune di Brugnato. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Il festiva “I Luoghi della Musica” è stato realizzato con il contributo di Fondazione Carispezia nell’ambito del Bando “Cultura plurale e sostenibile”, dell’assessorato alla Cultura della Regione Liguria e dei 13 comuni della Provincia della Spezia (Ameglia, Arcola, Bolano, Brugnato, Castelnuovo Magra, Follo, La Spezia, Monterosso al Mare, Riccò del Golfo, Riomaggiore, Santo Stefano di Magra, Sesta Godano e Vernazza).