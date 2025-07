Cinghiali in ’vacanza’ a Luni Mare. Il sindaco minaccia un’ordinanza

Serate all’aperto con ospiti... i cinghiali. La situazione non è più occasionale ma ormai è diventata una consuetudine nel quartiere di Luni Mare e il timore di incontri ravvicinati non certo piacevoli è rimbalzato sulla scrivania del sindaco Alessandro Silvestri. Gli ungulati che arrivano dalla tenuta agricola di Marinella hanno superato il confine rappresentato dal canale delle acque medie e si presentano nelle aree abitate in cerca di cibo. Il problema dei cinghiali si unisce alla presenza di roditori, zanzare e rettili, innocui ma di certo non sempre simpatici, che hanno trovato l’habitat naturale sulle rigogliose sponde del canale. Il sindaco ha esposto il disagio della comunità a Canale Lunense e ente Parco di Montemarcello Magra Vara ma non ha escluso azioni individuali. "Sto interloquendo con i vari enti interessati ma se la situazione non verrà in quale modo rimediata – ha spiegato il primo cittadino Alessandro Silvestri – almeno dal punto di vista della pulizia e sfalcio ricorrerò a un’ordinanza per la tutela dell’igiene e sicurezza pubblica imponendo la bonifica e il taglio. Abbiamo rispetto per la tutela della biodiversità e comprendiamo i limiti di intervento ma l’ambiente poco curato comporta come conseguenza la presenza di vari tipologie di animali adesso anche dei cinghiali".

m.m.