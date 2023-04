Cimitero senz’acqua da due mesi, non basta la generosità del custode: "Il servizio deve essere ripristinato"

Arcola, 3 aprile 2023 – Il cimitero di Baccano è senz’acqua da febbraio e il custode, dipendente della cooperativa Maris, provvede personalmente, ad ogni apertura del camposanto, a riempire 60 bottiglie per aiutare tutte le persone che altrimenti, per curare i fiori e pulire le tombe, dovrebbero portarsela da casa. Una bella storia, quella di Mattia Corsini, 36 anni, che ’La Nazione’ ha raccontato mercoledì scorso, intervistando il giovane per il quale moltissimi in paese hanno avuto parole di riconoscenza ed elogio.

Ma il volontariato non può essere la risposta definitiva a un problema che crea grandi disagi, soprattutto agli anziani. Della questione del cimitero a secco, dunque, si è parlato nell’ultima seduta di consiglio comunale, a seguito di un’interpellanza presentata dal gruppo di opposizione di ’Cambiamo con Toti’: "Una situazione che considerato il tempo trascorso non può essere considerata normale" hanno detto Gino Pavero e Brunella Righi.

La risposta è arrivata dall’assessore Massimiliano Nardi: "Abbiamo provato ad intervenire con le nostre maestranze, però, purtroppo la perdita si trova dietro il muro di contenimento del cimitero e quindi non abbiamo l’attrezzatura per operare la riparazione del guasto". L’assessore Nardi ha chiesto scusa ai cittadini, cittadini che purtroppo in queste settimane, soprattutto le persone anziane, si sono trovate in seria difficoltà. Ha dato poi l’annuncio che dalla prossima settimana il Comune di Arcola darà il via ai lavori sui cimiteri e la priorità che è stata data alla ditta che interverrà sui lavori su Baccano e su Romito è proprio quella di ripristinare l’adduzione idrica, sicuramente – ha assicurato l’assessore – prima delle festività di Pasqua.

Dai banchi dell’opposizione si è però dichiarato insoddisfatto della risposta Gino Pavero: "Io capisco che tra poco partiranno i lavori che interesseranno i cimiteri e la situazione sarà contestualizzata, io sono convinto che un intervento per quanto riguarda questa anomalia andasse affrontato prima dei lavori complessivi".