Ciclovia Tirrenica: via libera al progetto del tratto Sarzana-Marinella

Genova, 22 aprile 2023 - Via libera della giunta regionale al progetto definitivo del tratto del Lotto prioritario ligure della Ciclovia Tirrenica tra Sarzana Centro e Marinella di Sarzana. Questo dopo la positiva conclusione della Conferenza dei Servizi che ha visto tutte le amministrazioni comunali coinvolte approvare il progetto.

Si tratta di un investimento di circa 12,5 milioni di euro di fondi Pnrr per un’opera di grande importanza strategica per il territorio ligure e per tutta la Ciclovia Tirrenica. Infatti la nuova infrastruttura si collegherà con il Lotto prioritario toscano che partendo dal ponte sul torrente Parmignola arriverà fino a Viareggio, dando quindi continuità territoriale tra Liguria e Toscana.

“Abbiamo fortemente voluto individuare tra i lotti prioritari della realizzazione della Ciclovia Tirrenica – dichiarano il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone –, con fondi che valgono 12,5 milioni di risorse del Pnrr, il tratto tra Sarzana centro e Marinella di Sarzana che ha una duplice valenza. La prima territoriale, trattandosi di una zona di particolare pregio che vogliamo rilanciare sotto ogni punto di vista e sul quale abbiamo investito molto negli ultimi 8 anni come Regione; la seconda infrastrutturale e turistica, andando a creare un percorso che congiungerà di fatto Sarzana e Luni fino a Ventimiglia. La ciclabile tra Sarzana centro e Marinella di Sarzana rappresenta inoltre un primo tratto di collegamento con la Toscana che ha individuato come Lotto prioritario il tratto fra Marina di Carrara e Viareggio, quindi una porta dalla Toscana verso la Liguria e viceversa, valorizzando la contiguità territoriale”.

“La Ciclovia Tirrenica sarà un’infrastruttura moderna e innovativa per incentivare turismo e mobilità leggera, realizzata con un investimento significativo di fondi del PNRR su cui stiamo lavorando rispettando i tempi – concludono Toti e Giampedrone – come faremo anche per la realizzazione del tratto di ciclabile tra Sarzana centro e Marinella di Sarzana secondo il cronoprogramma già stabilito”.

L’apertura dei cantieri è prevista entro il gennaio 2024 e la conclusione delle opere, finanziate in buona fondi Pnrr, entro il giugno 2026.

Il tratto Sarzana Centro-Marinella di Sarzana è il quinto dei 5 stralci in cui è suddiviso il Lotto prioritario ligure della Ciclovia Tirrenica ed è costituito da tre sub-stralci funzionali: Sarzana Centro (via Paci)-confine tra i Comuni di Sarzana e Fosdinovo, lunghezza 4,2 km, costo stimato 4,2 milioni di euro; Castelnuovo Magra, lunghezza 2,7 km, costo stimato 4,8 milioni di euro; Castelnuovo Magra-Luni-Sarzana (località Marinella), fino al confine con la Toscana in corrispondenza del ponte dell’Aurelia, lunghezza 5,5 km, costo stimato 3,46 milioni di euro. L’investimento totale è di 12,5 milioni di euro per 12,4 km di piste ciclabili.

Il tratto sarzanese della Ciclovia Tirrenica avrà una larghezza media di 3,5 metri variabile localmente in corrispondenza di particolari criticità; sarà delimitata da ringhiere con altezza variabile da 1,2 a 1,5 m in base ai tratti in rilevato stradale o correnti lungo la sommità degli argini del Canale Lunense, e dotata di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso o in “calcestre” nei tratti all’interno delle Aree Parchi.

Il Lotto prioritario ligure della Ciclovia Tirrenica prevede un investimento complessivo di 31,4 milioni di euro di cui 19,3 di fondi PNRR, 5 milioni di Fondo Strategico Regionale, 6 milioni dal DM 517/2018 e 1,1 milioni dalla Regione Toscana.

Gli altri 4 stralci del Lotto prioritario ligure della Ciclovia Tirrenica sono: 1, lavori di realizzazione nel tratto da Diano Marina (incrocio via Rovere/via Raffaello Sanzio) a Cervo (confine con Andora); 2, lavori di realizzazione a Diano Marina tra incrocio via Torino/via Sant’Elmo e incrocio via Rovere/via R. Sanzio; 3, lavori di realizzazione nel tratto della cosiddetta 'Incompiuta'; 4, lavori di manutenzione straordinaria della pista ciclopedonale da Ospedaletti a San Lorenzo al Mare: in totale 31,6 km che in aggiunta ai 12,4 dello stralcio di Sarzana fanno complessivamente 44 km di ciclabili per il Lotto prioritario ligure della Ciclovia Tirrenica.