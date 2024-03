Ciclista si scontra con un furgone ’Vola’ sull’asfalto e si fa male

La pedalata sulla collina è finta all’ospedale. Per il ciclista cinquantasettenne sono stati momenti davvero brutti quelli dopo lo scontro con un furgoncino sulla strada Provinciale che da Castelnuovo Magra porta alla frazione di Vallecchia. Lo scontro è stato forte e soprattutto dopo la botta l’uomo di 57 anni è sbalzato sull’asfalto provocandosi una forte abrasione della mano e gamba destra. Sul principio però le condziozioni del cicloamatore molto conosciuto sono sembrate serie anche perchè non indossando il caschetto protettivo si era temuto avesse battuto la testa.

L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri ed ha visto come sfortunato protagonista un appassionato ciclista che nel ritorno dalla pedalata in collina ha affrontato la discesa con buona velocità. Per cause che dovranno essere accertate dalle forze dell’ordine poi intervenute insieme ai sanitari si è scontrato con un furgoncino che stava salendo verso il borgo di Vallecchia. A quel punto l’impatto è stato inevitabile e dopo aver battuto contro il mezzo il ciclista è "volato" sull’asfalto cercando di attutire l’urto appoggiando la mano a terra e per questo ha riportato una forte abrasione. La stessa ferita è stata ripostata anche alla gamba oltre a contusioni varie.

L’autista del veicolo ha contattato i soccorsi e in breve tempo sono arrivati i militi della Pubblica Assistenza di Luni. L’uomo oltre che spaventato e acciaccato sembrava molto confuso e per questo è stato disposto l’immediato trasporto in codice rosso all’ospedale Sant’Andrea di Spezia per procedere a più accurati accertamenti, anche se già durante il trasporto all’ospedale le condizione dell’appassionato delle due ruote sono sembrate meno preoccupanti.

m.m.