Chiusura dell’Inps all’ex Tribunale. Medusei: "Si lavora a nuova sede"

La Regione si mobilita sul problema della chiusura dell’ufficio Inps di piazza Richetti a Sarzana, che il 14 gennaio ha cessato la sua attività. Si tratta di un servizio fondamentale per la città e per l’intera Val Di Magra, ragione per cui l’assessore regionale alla tutela dei consumatori, Simona Ferro, ha riferito di essersi "immediatamente attivata, insieme agli uffici regionali, perché la direzione regionale Inps garantisca a Sarzana e alla Val di Magra la prosecuzione di servizi essenziali per i suoi cittadini. Da parte del Comune di Sarzana c’è piena disponibilità a individuare spazi di proprietà comunale in concessione gratuita per proseguire il servizio Inps in presenza. Regione Liguria è a fianco del Comune per garantire la prosecuzione di questo servizio ai cittadini dell’intera Val di Magra".

Sul punto è intervenuto ieri il consigliere regionale di FI, Gianmarco Medusei: "Ringrazio l’assessore Ferro per essersi mossa sin da subito per trovare una soluzione per la riattivazione di un servizio così importante per i cittadini, soprattutto per la popolazione anziana, fragile e per tutti coloro che non hanno dimestichezza nell’utilizzo dei servizi online offerti dall’ente. In consiglio, l’assessore ha spiegato di aver parlato con la direzione regionale di Inps affinché si possa trovare la quadra con il Comune di Sarzana. Attualmente si sta lavorando per trovare quindi una sede idonea. Seguiremo la questione sicuri che si andrà verso la risoluzione".