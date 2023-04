Chiuso il ponte di via Falcinello

Da oggi al 29 aprile, per lavori, chiusura totale del ponte di via Falcinello con modifiche alla circolazione: chiusura al traffico di via Falcinello all’altezza di via Alfieri e via Villefranche; deviazione su via Circonvalazione del traffico proveniente da via San Francesco e via dei Molini eccetto da e per il parcheggio di piazza Carlo Zappa e residenti tratto aperto; deviazione su via dei Molini del traffico proveniente da lungo il Calcandola in direzione mare; deviazione su via XXVII Gennaio,via Canale Turì e via Triboli per il traffico veicolare proveniente dal via San Gottardo e via Falcinello; chiusura al transito veicolare della via Alfieri tratto lato monte altezza via Falcinello; chiusura al traffico veicolare della via Villefranche durante le operazioni di trasporto dei materiali.