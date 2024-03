Cercasi un gestore per la palestra Rossa

La palestra Guido Rossa di Arcola verrà data in concessione per cinque anni. La giunta comunale ha approvato la bozza della convenzione predisposta dall’ufficio tecnico. Il Comune proprietario ha posto condizioni: che la gestione dell’impianto sia fatta nell’interesse della collettività per attività ricreative, sportive e sociali di interesse pubblico. I futuri gestori che dovranno prevedere attività sportive e attività motoria per tutte le età. Nella concessione anche la richiesta di "rendere trasparenti e condivise le scelte sull’utilizzo degli spazi anche oltre l’integrazione dell’offerta formativa scolastica; promuovere e valorizzare la realizzazione e il mantenimento di reti associative che permettano un potenziamento dell’offerta di attività sportive". Il Comune sarà esente dalle spese di gestione e manutenzione ordinaria.