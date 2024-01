Centro vietato alle auto Euro4. Filo diretto con l’assessore Casati. Come presentare i vostri quesiti

È possibile raggiungere l’ospedale Sant’Andrea senza incorrere in sanzioni? La galleria Spallanzani sarà comunque percorribile? Il parcheggio della stazione è compreso nel perimetro al quale si applicano le limitazioni? I dubbi sono ancora tanti. L’entrata in vigore dell’ordinanza che vieta ai mezzi Euro4 il transito nel centro storico della Spezia sta causando confusione e interrogativi. Per aiutare i cittadini a districarsi tra divieti e deroghe, La Nazione ha deciso di organizzare un ’filo diretto’ con l’assessore alla Mobilità, Kristopher Casati.

L’appuntamento è per domani, martedì 9 gennaio, dalle 11 alle 12: l’assessore sarà presente in redazione e sarà possibile rivolgergli domande e ottenere tutti i chiarimenti utili a una migliore comprensione dei divieti contenuti nell’ordinanza entrata in vigore lo scorso 1° gennaio. Per partecipare al filo diretto è sufficiente mettersi in contatto con la redazione della Nazione attraverso il numero di telefono 0187.757111. In alternativa, è possibile inviare una mail, entro le 11.45 di domattina, alla casella di posta elettronica [email protected], indicando un numero di telefono fisso o mobile sul quale la redazione possa ricontattarvi. Per coloro che non abbiano l’opportunità per dialogare in presa diretta con l’assessore, La Nazione mette comunque a disposizione il proprio indirizzo e-mail. E’ quindi possibile, entro e non oltre le 11.45 di martedì mattina, scrivere alla casella [email protected] elencando i quesiti ai quali si richiede venga data risposta: nel corso del filo diretto i cronisti della redazione porranno le domande all’assessore e il il giorno successivo i lettori troveranno le risposte sintetizzate nell’ambito di un servizio dedicato all’argomento.