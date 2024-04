Centro per l’impiego, nuova sede. Aperti gli uffici all’ex Brun Caprini: "Ora più spazi e servizi per la città"

Il centro per l’impiego di Sarzana ha aperto la nuova casa consentendo una serie di ’traslochi’. Gli spazi lasciati liberi in piazza Vittorio Veneto verranno infatti utilizzati dalla Questura di Spezia per l’ampliamento del commissariato cittadino. Il piano di riqualificazione inserito nel potenziamento avviato da Regione Liguria ha interessato 14 centri (prossima una nuova apertura) stanziando la somma complessiva di 30 milioni. La sede di via XX Settembre ha iniziato a prendere corpo a ottobre 2022 con l’aggiudicazione alla ditta R.S. Service di Genova per la somma di 500 mila euro. Uno spazio di 345 metri quadri suddiviso su due piani di locali ristrutturati messi in comunicazione da una nuova scala interna. L’accesso del nuovo Centro per l’Impiego avviene al piano terra, facilmente raggiungibile tramite il porticato della corte interna al palazzo, con un’ottima visibilità. Una bella vetrina anche per dare respiro a un’area di nuova costruzione, nota come ex sede della Brun Caprini, che necessitava però di frequentazione costante.

I lavori hanno previsto la valorizzazione funzionale dei negozi e la messa a norma con la standardizzazione del layout distributivo e grafico in congruità con gli altri Cpi, attraverso la nuova realizzazione degli impianti elettrici, informatici, antincendio, termici e meccanici, le opere di murarie e di finitura, i bagni, e il rinnovo dei serramenti. Il Centro per l’Impiego sarzanese avrà a disposizione 16 posti di lavoro di cui 9 come front office, 2 come reception, 5 come uffici, i quali troveranno posto al piano superiore e una sala per lezioni, conferenze oppure riunioni. Ad accogliere l’assessore regionale al lavoro e politiche attive Augusto Sartori erano presenti la sindaca Cristina Ponzanelli, il vice sindaco Carlo Rampi e la presidente del consiglio comunale Raffaella Plicanti. "Un nuovo Centro per l’Impiego al servizio di tutta la Val di Magra – ha spiagato Cristina Ponzanelli – con uffici più spaziosi e personale raddoppiato, non solo è essenziale per favorire lo sviluppo delle politiche attive del lavoro nella città e nella vallata ma ha una importante ricaduta su piazza ex Brun-Caprini. Gli spazi comunali che si sono liberati saranno messi a disposizione della Questura, che potrà a sua volta ampliare e organizzare meglio i suoi uffici e servizi, nell’interesse di tutta la popolazione". m.m.