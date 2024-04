Inaugurata a Sarzana la nuova sede del Centro per l'Impiego

Sarzana, 4 aprile 2024 – Inaugurata la nuova sede del Centro per l'Impiego di Sarzana in via XX Settembre 30. L’attività di progettazione del restyling tecnologico e di grafica ambientale (basata su una nuova identità visiva tramite utilizzo di colori e grafiche) dei Cpi è stata avviata da Regione Liguria che, a partire dal 2021, ha investito ben 30 milioni di euro, di cui oltre 11 destinati all’ammodernamento delle sedi.

Si tratta di un Piano di Potenziamento molto importante che prevede il rafforzamento degli organici (al 31 dicembre 2023 sono stati assunti 207 nuovi addetti), la formazione degli operatori, il potenziamento delle infrastrutture informatiche, il potenziamento dell’Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro e un restyling tecnologico e di grafica ambientale basata con l'utilizzo di colori e grafiche per tutte le sedi liguri.

L’investimento per la sede di Sarzana, il cui cantiere è stato consegnato il 24 ottobre 2022 alla ditta aggiudicataria R.S. Service di Genova, è pari a circa 500mila euro per un totale di 345 m² circa su due piani di locali ristrutturati messi in comunicazione da una nuova scala interna. L’accesso del nuovo Centro per l’Impiego avviene al piano terra, facilmente raggiungibile tramite il porticato della corte interna al palazzo, con un’ottima visibilità.

I lavori hanno previsto la valorizzazione funzionale dei negozi e la messa a norma con la standardizzazione del layout distributivo e grafico in congruità con gli altri Cpi, attraverso la nuova realizzazione degli impianti elettrici, informatici, antincendio, termici e meccanici, le opere di murarie e di finitura, i bagni, e il rinnovo dei serramenti.

Il Centro per l’Impiego sarzanese avrà a disposizione 16 posti di lavoro di cui 9 come front office, 2 come reception, 5 come uffici, i quali troveranno posto al piano superiore e una sala per lezioni, conferenze o riunioni.

Attualmente le sedi dei Centri per l’Impiego della Liguria sono 14, che diventeranno 15 al termine dei lavori. Oltre a Sarzana, i lavori sono già stati completati anche nelle sedi di Ventimiglia, Albenga e Chiavari mentre alcune ristrutturazioni sono in corso come nella sede della Valbisagno o terminate e in procinto di trasferimento come nella sede della Valpolcevera. Altre ristrutturazioni sono iniziate recentemente, come il restyling nella sede del Cpi e Collocamento Mirato di Genova Centro, che dovrebbero terminare a fine settembre. Nelle altre sedi, infine, la partenza dei lavori è imminente ad esempio come a Savona dove l'annoso problema della sede è stato risolto con il Cpi che resterà in via Molinero.

“Con l'inaugurazione di oggi – ha detto l'assessore regionale al Lavoro e Politiche Attive dell'Occupazione Augusto Sartori – si aggiunge un altro tassello verso la completa ristrutturazione dei nostri Centri per l'Impiego. Nei giorni scorsi abbiamo lanciato la campagna di comunicazione con spot televisivi e banner sui quotidiani ed è attiva da tempo anche la web app 'Io Centro' con cui tutti i cittadini possono contattare direttamente il Centro impiego più vicino. Con l’utilizzo dello Spid, inoltre, il cittadino può accedere ad una varietà di servizi più personalizzati quali ad esempio lo scambio rapido e sicuro di documenti, la visualizzazione di appuntamenti ed eventi specifici al proprio percorso di ricerca del lavoro. Ormai quindi è realtà consolidata che i nostri Centri per l'Impiego sono sempre di più un mezzo valido per trovare lavoro: delle persone che li utilizzano, infatti, il 50% trova lavoro entro sei mesi, il 63% entro un anno e il 44% inizia un tirocinio”.

“Ricordo infine – ha concluso Sartori – che i Centri per l'Impiego sono anche le sedi per l'attuazione del programma ministeriale Gol avviato nel luglio 2022 e che, al 18 marzo 2024, vede in Liguria 40 mila utenti presi in carico con circa 33.800 mila già inseriti in percorsi di politica attiva e 12.303 mila iscritti ad un corso di formazione di cui oltre 7.068 mila già terminato positivamente”.

“Un nuovo Centro per l'Impiego al servizio di tutta la Val di Magra, con uffici più spaziosi e personale raddoppiato, non solo è essenziale per favorire lo sviluppo delle politiche attive del lavoro nella città e nella vallata – ha dichiarato il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli – ma ha una importante ricaduta su piazza ex Brun-Caprini, che potrà tornare ad essere vissuta grazie a questo importante investimento, per il quale ringraziamo Regione Liguria. Anche questo è un altro obiettivo, tra i tanti che stiamo perseguendo, e che ci vedono impegnati a recuperare aree della città lasciate per decenni all'abbandono e alla desolazione. Inoltre, dopo un lungo periodo in cui Sarzana ha continuato a perdere servizi per la cittadinanza, torniamo ad attirare servizi pubblici o ad ampliare quelli esistenti. Gli spazi comunali che si sono liberati saranno messi a disposizione della Questura, che potrà a sua volta ampliare e organizzare meglio i suoi uffici e servizi, nell’interesse di tutta la popolazione”.

Marco Magi