Dai mattoni dell’edilizia al supermercato. Cresce la città del commercio fuori dal centro

Sarzana, 2 luglio 2024 – Le prove generali di traffico in questi giorni di movimentazione di mezzi del g cantiere hanno segnato, in alcune ore, preoccupanti rallentamenti. Ma oltre all’aspetto della viabilità, che il Comune di Sarzana ha comunque inserito tra gli interventi in carico del soggetto attuatore, a crere tensione sulla nuova operazione immobiliare su via Cisa nel quartiere di Santa Caterina è l’obiettivo da raggiungere. Arriverà infatti una nuova struttura commerciale in sostituzione dell’area un tempo adibita a grande magazzino di materiale edile. L’ex Beatini che per anni ha recitato un ruolo economico importante in città. Un nuovo complesso in costruzione così come, a pochi metri, si stanno gettando le basi per la costruzione della caserma della Guardia di Finanza che sarà trasferita dall’attuale sede all’interno delle Missioni.

La Iozzelli Group con sede a Milano sta lavorando su un doppio cantiere. Oltre alla realizzazione di tre unità immobiliari su un piano con destinazione d’uso produttiva–commerciale con accesso sia da via Cisa che da via Boettola all’esterno sono in fase di costruzione i nuovi marciapiedi e una rotatoria stradale. La superficie di vendita alimentare sarà di 1.424 metri quadri e due medie strutture invece di vendita non alimentari rispettivamente di 762 e 1.013 metri quadri. Il soggetto attuatore, così come previsto dalla convenzione stipulata con il Comune di Sarzana a scomputo degli oneri di urbanizzazione, si farà carico delle opere di manutenzione ordinarie del parcheggio a uso pubblico, una rotonda sulla Cisa.

Marciapiedi, aree verdi, parcheggi a raso e anche della realizzazione di una nuova cabina elettrica di trasformazione per il potenziamento della rete dell’intero quartiere. Oltre a aree di verde pubblico per oltre duemila metri quadri. Il tutto per un totale di 3.504 metri quadrati ad uso pubblico. Il contributo concessorio complessivo dovuto dai soggetti attuatori al Comune sarzanese è di 877.440 euro 877 mila 440 euro, la quota relativa agli oneri è di 730 mila 560 euro e il costo di costruzione è di 146 mila 80 euro. Verrà scomputato dall’importo della quota relativa agli oneri, in virtù dell’impegno alla costruzione di opere accessorie, la somma di 577 mila 184 euro.

La società Iozzelli Group Srl a garanzia della puntuale e completa esecuzione delle opere di urbanizzazione, ha presentato al Comune di Sarzana idonea garanzia fidejussoria cauzionale che potranno essere ridotte in corso d’opera in proporzione dello stato di avanzamento dei lavori cui si riferiscono, secondo modalità da concordarsi con il Comune di Sarzana e saranno svincolate nel limite dell’80% del costo delle opere cui si riferiscono entro 30 giorni dalla comunicazione al Comune di avvenuta ’ultimazione dei lavori. Il rimanente 20% sarà invece trattenuto a garanzia fino alla presa in consegna da parte del Comune delle opere in questione e, in caso di consegna anticipata, fino al rilascio del certificato di collaudo. Non mancano le polemiche, oltre che per la nuova apertura di un centro commerciale che allunga l’elenco di quelle atttive in città, ma anche per la dose supplettiva di traffico in una zona già ben ingolfata.