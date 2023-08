Al palo il centro cefalee: visite di controllo sospese per carenza di personale

La Spezia, 6 agosto 2023 – “La professionalità del personale è fuori discussione, ma il reparto non funziona". Così una nostra lettrice in cura al centro Cefalee del Sant’Andrea commenta il disservizio che si è trovata a dover affrontare a causa della carenza di organico attualmente in forza nel reparto di Neurologia. "Per curare la mia emicrania ho necessità di sottopormi alla seconda seduta di terapia botulinica - ci ha spiegato la signora - alla fine di agosto ma prima della seduta c’è bisogno di una visita di controllo, prestazione che è stata sospesa per tutto il mese". La nostra lettrice afferisce da diversi anni al centro Cafalee diretto dal dottor Marinnoni e, a fine 2019, aveva già iniziato ad effettuare la terapia botulinica salvo poi doverla sospendere per via della pandemia.

Nel frattempo la signora ha fatto altri tentativi senza però trarne giovamento. Così a gennaio 2023 il dottor Marinnoni le ha consigliato di riiniziare con le iniezioni di botox, ma la terapia rischia di esserle nuovamente sospesa per mancanza di personale. "Mi è stato detto che sarei stata contattata dal centro per la prima seduta della terapia - ha spiegato -. Non ho ricevuto alcuna chiamata così dopo vari tentativi riesco a farmi fissare la prima seduta per il 30 maggio. La visita di controllo, prima di potersi sottoporre alla seconda seduta (che deve essere necessariamente effettuata entro 3 mesi dalla prima quindi a fine agosto) mi viene fissata per il 13 luglio, ma il giorno prima Asl 5 mi contatta per dirmi che la visita è stata annullata".

Non sapendo cosa fare la paziente attende fino a che non riceve una seconda chiamata che aveva lo scopo di informarla della sospensione della prestazione sino alla fine di agosto. "Trovo che non sia giusto - ha concluso - io la visita posso farla privatamente,ma chi non può?". Consapevole delle difficoltà del reparto la direttrice sanitaria Franca Martelli assicura di aver già avviato l’iter concorsuale per l’assunzione a tempo indeterminato di tre neurologi.

"Le prime visite del centro cefalee sono state sospese fino a settembre, mentre la calendarizzazione dei controlli/terapie dei pazienti è gestita direttamente dai professionisti. In ogni caso, rimane operativo per gestire le problematiche di prenotazioni dei pazienti, il servizio recupero prestazioni, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, contattabile attraverso il numero verde 800185466 o inviando una mail all’indirizzo [email protected]

Elena Sacchelli