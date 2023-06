Centri estivi per ragazzi Svago e servizi educativi

Centri estivi nel Comune di Vezzano si parte il 19. Con la fine delle scuole si apre per molte famiglie l’opportunità di portare i figli nei vari centri del territorio dove possono trascorrere mattina e pomeriggio sorvegliati e in compagnia. Il Comune di Vezzano è beneficiario del finanziamento dei centri estivi 2023 dal quale risulta l’assegnazione del contributo di 6.235 euro, inoltre un ulteriore cifra che deriva dalle risorse del Fondo di Solidarietà nazionale pari a 34.457 euro destinate al potenziamento e sviluppo dei servizi sociali comunali.

Il periodo in cui funzioneranno i centri per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni va dal 19 giugno al 28 luglio e dal 28 agosto al 29 settembre. Saranno attivi il centro sociale di Fornola con apertura nel periodo giugno-luglio dalle 8,30 alle 12,30 lunedì, martedì, mercoledì e venerdì , mentre il giovedì dalle 8,30 alle 16,30. Nel periodo dal 28 agosto all’8 settembre sarà aperto dalle 8,30 alle 12,30 da lunedì a venerdì e dall’11 settembre al 29 si potrà accedere dalle 15 alle 18. Il centro sociale al capoluogo in via Verdi avrà il seguente orario a giugno e luglio: dalle 8 alle 13 da lunedì a venerdì oltre a tre uscite pomeridiane fino alle 17, dal 28 agosto all’8 settembre dalle 8 alle 13 da lunedì a venerdì e dall’11 al 29 settembre dalle 15 alle 18 da lunedì a venerdì.

La gestione e realizzazione operativa delle attività dei centri diurni sarà curata dalla Cooperativa Lindbergh, affidataria, a decorrere dal 14 giugno del 2021 , del servizio di sostegno socio educativo per minori in esito alla gara d’appalto distrettuale, che comprende anche le prestazioni inerenti le attività ludico ricreative per minori nel periodo estivo. In ogni centro saranno presenti almeno due educatori oltre a personale ausiliario per le operazioni di pulizia dei locali. Il costo del servizio da corrispondere alla Lindbergh è stimato in complessivi 29mila euro per tutta la durata delle attività che saranno finanziate mediante impiego delle risorse statali assegnate al Comune di cui 6.235 euro di contributo statale per centri estivi per minori e 22.764 euro dalla quota fondo di solidarietà comunale destinata a sviluppo servizi sociali.

Cristina Guala