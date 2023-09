Cento km di solidarietà. Di corsa per il Gaslini

C’è ancora tempo per mettere a punto la forma fisica e preparare anche le biciclette per poi affrontare la grande staffetta della solidarietà lunga più di cento chilometri. Non una semplice competizione sportiva, ma un atto di amore e solidarietà che tanti atleti doneranno sabato 7 ottobre nella lunga maratona che dall’area archeologica di Luni porterà a Genova. Tanti camminatori si alterneranno lungo il viaggio per consegnare all’ospedale pediatrico Gaslini il ricavato dell’iniziativa denominata "Corri per il Gaslini" che si è svolta sabato 9 settembre con partenza al centro sportivo Sporting Luni Mare e arrivo nell’area archeologica di Luni. Una corsa competitiva organizzata dalla Pro Avis Castelnuovo Magra inserita nel calendario podistico interregionale "Corrilunigiana" e intitolata a Gabriele Mastorci. I fondi raccolti nella giornata in altre iniziative, circa 3 mila euro, oltre a diverso materiale didattico e vestiario, saranno consegnati direttamente all’ospedale del capoluogo ligure organizzando una staffetta sia a piedi che in bicicletta che partirà la mattina di sabato 7 ottobre ed arriverà a Genova in serata. I partecipanti si ritroveranno al sito archeologico di Luni antica, dove avrà luogo la partenza in collaborazione con le associazioni provinciali e regionali dell’Avis Ortonovo e di Castelnuovo Magra che trasporteranno sui pullmini gli atleti che lungo il tragitto sostituiranno gli amici in marcia per arrivare al Gaslini. ll percorso si svilupperà dall’Anfiteatro di Luni, attraverso il territorio dei Comuni di Luni e Castelnuovo Magra con la prima sosta fissata all’area verde del centro sociale di Molicciara sede dell’associazione Amici del Giacò per il saluto dei sindaci Daniele Montebello e Alessandro Silvestri.

La seconda sosta è prevista in piazza Matteotti a Sarzana di fronte al municipio in accordo con la sezione Avis sarzanese. E proprio in piazza ci sarà il primo cambio di staffetta per proseguire verso Spezia e fermarsi alla sede Avis Provinciale del quartiere Favaro. Alle 10.30 invece scatterà la staffetta in sella alle biciclette a pedalata assistita fino a Santa Margherita Ligure dove a attenderli ci saranno gli altri marciatori che si alterneranno fino a raggiungere l’ospedale pediatrico.

m.m.