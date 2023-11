"Celebrare i Diritti dell'Infanzia: Giornata Mondiale a Sarzana"

Domenica dalle 14 alle 18 in piazza Matteotti a Sarzana l’evento, organizzato dal Comitato provinciale per l’Unicef e dall’associazione nazionale Vigili del fuoco, con il contributo del Comune, per festeggiare la “Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”. Per ribadire l’importanza del diritto al gioco, l’evento è rivolto a tutti i bambini che vorranno divertirsi con il tradizionale gioco dei tappini con i volontari Unicef e diventare un piccolo pompiere con il percorso ludico didattico “Pompieropoli”. Sarà presente uno stand con gadget e Pigotte per raccogliere fondi a sostegno dei programmi Unicef nei Paesi in via di sviluppo.